La casa, un bene prezioso da proteggere. Un mese di vantaggi all’Agenzia UnipolSai di Angelo Greco a Polla

L’Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A. del dottor Angelo Greco in via Luigi Pica a Polla aderisce al “Mese della Casa” con i Servizi UNIBOX C@SA e assistenza h24 per proteggere i nostri beni quando si è fuori casa.

L’obiettivo di UnipolSai Casa&Servizi è quello di incentivare le persone a trasferire tutti i rischi derivanti dalla proprietà o conduzione di un immobile abitativo su di un contratto di assicurazione che comprende tutti gli eventi catastrofali (terremoto, alluvione, incendio, atti vandalici, eventi naturali) per essere indenni da eventuali danni.

La garanzia “Danni ai beni” assicura i danni materiali e diretti all’abitazione e al contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio, fumo, gas. Quella “Furto” protegge dai danni materiali e diretti a seguito di furto all’interno dell’abitazione, dipendenze e pertinenze (box, cantine, soffitte, centrale termica). La garanzia “Protezione digitale” prevede assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti del PC a causa di malware/virus, assicura per le spese di rimozione di informazioni lesive della reputazione derivanti anche da atti volontari e prevede l’assistenza telefonica medico-legale per il trattamento psicoterapeutico a seguito di atti di cyberbullismo. La garanzia “Fenomeni elettrici” copre i danni agli impianti ed apparecchi elettronici relativi ai beni assicurati in caso di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, mentre quella “Eventi atmosferici” protegge l’abitazione e il contenuto dai danni causati da un violento fenomeno atmosferico, da acqua penetrata all’interno del fabbricato, da sovraccarico di neve, valanghe e caduta di sassi e slavine.

Inoltre si potrà installare gratuitamente un sistema di prevenzione attiva che rileva le emergenze, avvisa in tempo reale e interviene tramite una Centrale Operativa di Assistenza attiva 24 ore su 24. L’iniziativa prevede uno sconto del 30% della tariffa in vigore e agevolazioni entro il 31 luglio.

– Chiara Di Miele –