La Banca Monte Pruno ha preso parte all’iniziativa “Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne” promossa dalla Fondazione Super Sud e svoltasi presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Paestum.

Un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, università e territori, dedicato alle prospettive di crescita delle aree interne nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Nel corso dell’apertura istituzionale è intervenuto anche il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra attori locali per costruire modelli di sviluppo sostenibili e duraturi e ha confermato l’impegno della Banca verso iniziative in grado di generare ricchezza per i territori dell’entroterra, proprio dove l’istituto di credito cooperativo è nato.

“Fare rete è oggi una condizione imprescindibile per affrontare le sfide delle aree interne. Come Banca del territorio siamo chiamati a sostenere non solo l’economia locale ma anche a promuovere connessioni, opportunità e progettualità condivise, in grado di valorizzare le risorse e le identità delle nostre comunità, le quali hanno bisogno di sostegno e attenzioni per continuare a lottare contro le quotidiane difficoltà che vivono” ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico.

Durante questo momento iniziale, inoltre,sono intervenuti Giovanni D’Avenia, Presidente Fondazione Super Sud, Gaetano Paolino, Sindaco di Capaccio Paestum, Corrado Matera, consigliere regionale, Elio Guadagno, consigliere provinciale Transizione Digitale Promozione delle Aree Interne e del Territorio e sindaco di Ottati, Emmanuel Ruggiero, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Giancarlo Manzi, Direttore Generale Banca Capaccio Paestum e Serino, Raffaele Sibilio, Professore di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Vincenzo Maraio, assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione Digitale Regione Campania.

La partecipazione all’iniziativa conferma l’impegno della Banca Monte Pruno nel contribuire attivamente ai processi di crescita e innovazione dei territori, con particolare attenzione alle aree interne, sostenendo percorsi di sviluppo che mettano al centro le persone, le imprese e le comunità.