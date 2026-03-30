“Perché di te o cuore si nutre la vita” è il titolo del libro di Carlotta Maucioni che sarà presentato il 7 aprile, alle ore 19, presso l’Auditorium del Polo Cappuccini a Sala Consilina, a cura dell’associazione “i Ragazzi di san Rocco”.

Originaria di Sala Consilina, Carlotta Maucioni è una giovane artista di soli 22 anni, ma è anche lavoratrice e ancora studentessa. Ha compreso fin da piccola che danza e scrittura sarebbero state essenziali per lei: la prima dà corpo alle parole, la seconda dà voce a ciò che il corpo non riesce a dire.

A 15 anni, Carlotta lascia la sua città per studiare danza contemporanea a Reggio Emilia. In quel periodo la scrittura diventa la sua più grande alleata che diventa necessità vitale durante il Covid. Nel 2021 pubblica la sua prima raccolta poetica dal titolo “Come treni in corsa”. Da lì concorsi, poetry slam e il desiderio di condividere sempre di più la sua vena poetica.

“Perché di te o cuore si nutre la vita” è una raccolta di poesie che ha come filo conduttore una sola parola: Amore. Un amore che attraversa molteplici forme, perché è proprio di lui che si nutre la vita.

L’amore è perdita e relazione con l’io, è passione per l’altro, è ardore fisico e calore tra due corpi; ma è anche gentilezza, amicizia, casa, ricordo felice che non tornerà. È ciò che è stato e non c’è più, il coraggio di accettare il dolore e la capacità di riconoscere il bello nelle piccole cose.

In questa opera l’amore indossa molti abiti, ed è ciò che ha guidato l’intera scrittura. È la scia che resta dopo un lutto, nei silenzi, nelle attese, negli sguardi.

Già presentata a Reggio Emilia, dove l’autrice vive, la raccolta poetica adesso viene presentata a Sala Consilina. “Nasce – dichiara Carlotta Maucioni – dall’esigenza di rendere le mie parole non più solo mie e bellezza per il prossimo. Bellezza capace di scaldare l’animo di qualsiasi essere umano. Ho scritto durante gli anni, fino a rendermi conto che cominciava ad esserci un filo rosso costante all’interno dei miei scritti. Ho iniziato a mettere insieme i componimenti ed è stato come completare un puzzle; tutto cominciava a diventare più chiaro e con un nesso. Finché mi sono piaciute attraverso l’ordine di lettura finale. Ho così scoperto che stavo mettendo su un’opera con un senso. Salvo a capire, a prodotto finito, che è lei a dare un senso a me.”

Da sempre, l’associazione “i Ragazzi di san Rocco” di Sala Consilina ha tra i suoi obiettivi primari la valorizzazione dei talenti locali nelle arti e nelle professioni. Non a caso, nell’ambito della trentennale rassegna di arti performative “Teatro in Sala”, promossa dal sodalizio, la Direzione Artistica ha ospitato Carlotta Maucioni in veste di danzatrice e coreografa, nel cartellone della XXVIII edizione, nel 2024, con la sua prima creazione coreografica dal titolo “La Mite”.

Nel suo variegato percorso di espressione artistica, Carlotta Maucioni è approdata adesso alla scrittura e di nuovo “i Ragazzi di san Rocco” vogliono sostenere il prodotto letterario proponendolo alla comunità di Sala Consilina e del Vallo di Diano il prossimo martedì 7 aprile, alle ore 19, presso l’Auditorium del Polo Culturale Cappuccini.

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, riconoscendone il valore culturale, ha concesso il patrocinio all’evento che vede protagonista una figlia della propria terra.