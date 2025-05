Nuova collaborazione in ambito culturale per la Banca Monte Pruno, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della rassegna “Racconti d’estate”. A Pellezzano tra giugno e luglio si terrà la quinta edizione di un appuntamento interessante e ricco di personaggi famosi ideato e organizzato dal Comune e Dlivemedia.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 Massimo Ugolini (4 giugno), Gianmarco Tognazzi (15 giugno), Marco Rossetti (20 giugno), Luca Ward (28 giugno) e Stefano Fresi (19 luglio). Ogni appuntamento è previsto in talk informale, pensato per offrire al pubblico spettacolo, ma anche racconti di vita professionale e non.

Durante la conferenza, nella Sala Marcello Torre della Provincia di Salerno, sono intervenuti, introdotti dalla giornalista Stefania Maffeo, Francesco Morra, sindaco del Comune di Pellezzano e consigliere provinciale delegato alla Cultura, Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Roberto Vargiu, Direttore di Dlivemedia, Carlotta De Iuliis, Direzione Cartesar.

“Una collaborazione di grande valore – ha affermato Cono Federico – che conferma il nostro impegno nel campo culturale grazie alla preziosa azione del Comune di Pellezzano e di Dlivemedia. Si tratta di eventi interessanti con personaggi importanti che arricchiranno l’offerta culturale nella nostra comunità di riferimento, principalmente quella prossima a Salerno e alla Valle dell’Irno. La nostra Banca è sempre attenta a promuovere e sostenere iniziative come questa che creano occasioni di incontro e di socialità”.