Giuseppe De Rosa per la terza volta conclude il The Track Australia ed è unico al mondo ad esserci riuscito. Con i punti accumulati in Australia è ancora al comando della classifica generale del “Roadsign Continental Challenge”, il prestigioso circuito di ultramaratone in cinque continenti che De Rosa sta provando a conquistare per la quarta volta consecutiva.

La prima tappa del circuito 2025, il Track Australia, è stata quindi superata, nonostante l’ultramaratoneta originario di Sala Consilina abbia avuto dei problemi al piede destro che lo hanno costretto a rallentare nel corso dei 10 giorni di gara e arrivare decimo nella classifica finale della gara.

“Alla fine però ho portato a termine la competizione difficilissima. Sono riuscito a terminare per la terza volta il Track, 520 chilometri duri, i più lunghi al mondo. Sono davvero molto felice per aver raggiunto questo ulteriore traguardo e conto di proseguire per difendere il titolo del Roadsign Continental Challenge” commenta.

La tappa australiana è terminata oggi dopo 10 giorni di corsa e gara nell’Outback australiano, tra la cittadina di Alice Springs e Uluru. Nove tappe per dieci giorni di gara e 520 chilometri da percorrere. Con Giuseppe De Rosa sono partiti altri 27 atleti, di cui 7 donne e 20 uomini. Le competizioni del Roadsign Continental Challenge sono particolarmente ardue, richiedendo agli atleti di essere completamente autonomi con una bussola e uno zaino contenente un kit di sopravvivenza. Corrono per giorni, dall’alba al tramonto, riposando la notte in sacchi a pelo in tende allestite lungo il percorso.

De Rosa ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e resilienza, affrontando neve, ghiaccio, caldo torrido, montagne impervie e deserti infiniti. Lo sponsor che lo sostiene nel 2025 è Foot Space – L’universo delle scarpe da lavoro.