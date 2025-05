Proseguono ad Eboli i controlli mirati a garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie all’interno dei locali pubblici.

Questa mattina la Polizia Municipale ha sanzionato due attività commerciali a seguito di ispezioni. Particolarmente critica è risultata la situazione riscontrata in un esercizio adibito alla vendita di kebab.

All’interno di un locale deposito era stato allestito un laboratorio di cucina completamente abusivo, dove gli operatori lavoravano in condizioni di estremo pericolo: erano infatti in funzione tre fornelli alimentati a gas che avevano portato la temperatura ambientale a oltre 40 gradi. Nello stesso locale erano stoccate tre bombole di gas, creando un elevato e imminente rischio di esplosione.

A fronte di tali gravi irregolarità si è proceduto all’immediata chiusura dell’attività e sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro.

Durante l’ispezione è stata inoltre rinvenuta carne non etichettata, quindi priva di tracciabilità e conservata all’interno dei banchi frigo in cattivo stato, con un ulteriore potenziale pericolo per la salute pubblica.

La Polizia Municipale assicura che i controlli proseguiranno regolarmente per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative vigenti. Dall’Amministrazione comunale giungono i ringraziamenti al Comandante De Sanctis e agli agenti.