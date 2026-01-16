Prosegue il percorso di educazione finanziaria promosso dalla Banca Monte Pruno presso l’Istituto “Cicerone” di Sala Consilina, diretto da Antonella Vairo, nell’ambito del protocollo di collaborazione siglato con l’Istituto e pensato per offrire agli studenti strumenti utili a comprendere il funzionamento del mondo economico e finanziario.

Ieri si è svolto il secondo incontro formativo, tenuto da Jessica D’Amato, responsabile dell’Ufficio Finanza della Banca Monte Pruno, che ha accompagnato gli studenti in un approfondimento sui principali temi legati alla gestione consapevole delle risorse, al risparmio e alle prime scelte finanziarie.

Un confronto diretto, concreto e partecipato, che ha stimolato domande, riflessioni e interesse da parte dei ragazzi.

L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato nei mesi scorsi e conferma l’attenzione della Banca verso attività strutturate e continuative di educazione finanziaria, ritenute fondamentali per la crescita personale e civica delle nuove generazioni.

“Parlare di finanza ai giovani significa aiutarli a sviluppare senso critico e consapevolezza nelle scelte di domani – ha dichiarato la dottoressa D’Amato – Incontri come questi sono occasioni preziose per avvicinare i ragazzi a temi spesso percepiti come lontani ma che in realtà incidono profondamente sulla vita quotidiana”.

La Banca Monte Pruno rinnova così il proprio impegno nel promuovere la cultura finanziaria come strumento di inclusione, responsabilità e sviluppo del territorio, in piena coerenza con i valori del Credito Cooperativo e con la mission aziendale.