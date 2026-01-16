Sono in lieve calo rispetto all’anno precedente le nascite nel Vallo di Diano nel corso del 2025 dall’analisi dei dati forniti dai Comuni alla redazione di Ondanews.

405 i neonati nei quindici paesi del comprensorio contro i 414 che gli Uffici demografici avevano registrato nel 2024. Un segnale non troppo allarmante se si tiene conto del calo delle natalità che da tempo affligge soprattutto le aree interne del Mezzogiorno, dove l’emigrazione verso altri territori si fa sempre più accentuata e molti faticano a metter su famiglia.

Tra i nuovi nati figurano alcuni bambini figli di coppie provenienti da Paesi esteri che hanno deciso di stabilizzarsi per lavoro nella nostra terra.

Leggermente in calo le nascite nella città più grande del territorio, Sala Consilina, dove nel 2025 sono venuti alla luce 83 bambini, di cui 40 femmine e 43 maschi (erano 93 nel 2024). Così come a Montesano sulla Marcellana dove i nati sono stati 38, di cui 18 maschi e 20 femmine (54 nel 2024), ad Atena Lucana che registra 20 nascite (12 maschi e 8 femmine) contro le 25 dell’anno prima e a Sant’Arsenio dove nel 2025 hanno visto la luce 10 bambini (5 maschi e 5 femmine) mentre nel 2024 erano stati 22.

Meno bimbi anche a Sanza che nel 2025 ha registrato all’Anagrafe 16 nati, tra cui 12 femmine e 4 maschi (24 i piccoli venuti al mondo nel 2024). Due neonati in meno rispetto al 2024 si registrano a San Rufo, dove sono arrivati nell’anno appena finito 6 maschietti e 4 femminucce.

In aumento, invece, le nascite a Polla che nel 2025 ha visto nascere 39 bambini (22 femmine e 17 maschi) contro i 31 dell’anno 2024, a Padula dove si sono registrati 33 nuovi nati, di cui 19 femmine e 14 maschi (26 nel 2024), a Teggiano dove sono nati 10 bambini in più rispetto al 2024 (48 di cui 21 femmine e 27 maschi), a Sassano che ha dato la luce a 52 bebè di cui 31 maschi e 21 femmine contro i 38 dell’anno prima e a San Pietro al Tanagro che nell’anno appena terminato ha visto nascere 19 piccoli (11 femmine e 8 maschi) mentre nel 2024 erano solo 10.

Nascite stabili a Buonabitacolo dove nel 2025 hanno visto la luce 21 neonati (13 maschi e 8 femmine), così come era accaduto l’anno prima.

In calo le nascite in tre dei comuni con meno densità demografica del Vallo di Diano: a Pertosa sono nati 4 bambini, di cui 3 maschi e una femmina (8 nel 2024), a Casalbuono sono 9 i neonati del 2025 (4 femmine e 5 maschi) mentre erano stati 7 l’anno precedente e a Monte San Giacomo il 2025 ha permesso di festeggiare soltanto la nascita di 3 maschietti (nel 2024 erano nati 7 bambini).

Nel Tanagro ad Auletta nell’anno appena terminato sono nati 16 bambini di cui 9 maschi e 7 femmine (nel 2024 erano nati 13 bebè), a Caggiano 12 (6 maschi e 6 femmine) contro i 21 del 2024, mentre a Salvitelle nel 2025 è nato soltanto un bambino.

Tra i neonati del 2025 c’è una predominanza di fiocchi azzurri (209), mentre sono 196 le bimbe venute al mondo.

Nel complesso la natalità valdianese, seppure i lievi cali registrati, si può definire in prevalenza stabile rispetto all’anno precedente. Auguri alle famiglie dei 405 piccoli valdianesi, con la speranza che nel futuro scelgano di restare nella loro terra invertendo la tendenza dello spopolamento.

