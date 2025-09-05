In occasione della preapertura della stagione venatoria i Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum in collaborazione con le Guardie Venatorie del Nucleo Provinciale di Salerno e le Guardie venatorie ENPA hanno effettuato alle prime luci dell’alba una intensa attività di prevenzione e repressione al bracconaggio tra i territori di Capaccio ed Eboli.

L’operazione ha consentito di identificare numerose persone in esercizio di caccia e di sanzionare alcuni cacciatori per attività venatoria in fondo chiuso o per mancato rispetto delle distanze da impianti serricoli.

Durante i controlli è stato accertato anche l’abbattimento di alcuni esemplari di specie protette, prontamente recuperati e consegnati all’Associazione NOETA per il successivo trasporto presso il CRAS. E’ stata poi denunciata una persona per caccia con mezzi vietati, in quanto sorpresa dopo aver messo in funzione una trappola a pressione per catturare volpi e per la detenzione di un tasso imbalsamato.

I controlli proseguiranno all’interno della Riserva Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano al fine di contrastare eventuali atti di bracconaggio e illeciti ambientali.