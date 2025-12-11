Nel periodo di Natale si intensificano le opere buone rivolte a chi è più in difficoltà.

A Salerno, l’associazione Salernitani DOC ripropone l’iniziativa “Apri il Cuore” in favore della Caritas di Salerno. L’appuntamento per la raccolta è fissato per sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 09:00 alle 13:00, presso la sede dell’associazione in Via Bottiglieri, 17.

L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento annuale molto atteso, rappresenta un momento di concreta vicinanza alla comunità e si pone l’obiettivo di raccogliere beni alimentari di prima necessità, come pasta, riso, legumi, prodotti in scatola, olio, farine, biscotti e alimenti per l’infanzia da destinare a persone e famiglie che vivono situazioni di fragilità economica.

“La solidarietà è il valore che ci unisce e che guida il nostro operato – ha dichiarato il Presidente Massimo Staglioli – Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con un piccolo gesto che può davvero fare la differenza nella vita di qualcuno”.

La raccolta sarà gestita dai volontari dei Salernitani DOC che garantiranno l’organizzazione, il ritiro e la successiva consegna dei beni alla Caritas di Salerno. L’associazione rivolge un invito aperto a tutta la cittadinanza, ai commercianti e alla rete associativa del territorio affinché contribuiscano alla riuscita dell’iniziativa.