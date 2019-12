La Banca Monte Pruno il 16 dicembre inaugura i nuovi uffici della filiale di Mercato San Severino

La Banca Monte Pruno diretta da Michele Albanese inaugura nuovi uffici della filiale a Mercato San Severino. Appuntamento lunedì 16 dicembre alle ore 10.30 in Via Marcello.

L’inaugurazione dei nuovi locali vuole rispondere alle esigenze della clientela, sempre più numerosa. Si tratta di uffici di nuova realizzazione che accoglieranno i clienti in un maggiore confort e in spazi più adeguati, offrendo nuovi servizi sempre nella mission dell’Istituto di Credito che è quella di dare sostegno principalmente alle famiglie e alle piccole e medie imprese del territorio.

Sono 18 in totale le filiali della Banca Monte Pruno, presenti nel Salernitano e nel Potentino, in particolare nell’area degli Alburni, del Vallo di Diano, di Potenza e della Valle dell’Irno. L’ultima filiale in ordine di tempo è stata inaugurata nella Città di Salerno.

Il Vicedirettore Generale dell’Istituto di Credito Cono Federico ha annunciato che la nuova sede a Mercato San Severino offrirà al meglio tanti nuovi servizi alla clientela: “Consolidiamo la nostra presenza – ha affermato – in una città dalle grandi potenzialità e che finora, con Salerno, ha garantito ampi margini di crescita e sviluppo. Ci aspettiamo grandi numeri anche per il 2020″.

– Antonella D’Alto –