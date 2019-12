Potenziamento del collegamento tra Caggiano e Polla. Dal 9 dicembre nuove corse con Autolinee Curcio

Potenziamento al servizio di trasporto a Caggiano da parte delle Autolinee Curcio di Polla.

A seguito della nota inviata dal gruppo consiliare “Cambiamenti- Uniti per Caggiano” formato da Ciro Lorusso, Angelo Lorusso e Simone Lupo e dopo un incontro programmatico presieduto dal Presidente della IV Commissione della Regione Campania Luca Cascone sono state aggiunte alcune corse.

Dal 9 dicembre sarà disponibile una corsa in partenza da Caggiano alle ore 9:35 per Polla, dal lunedì al sabato, in coincidenza con la corsa in partenza alle 10 per Eboli, per Salerno e per Fisciano.

Sempre da Polla, dal lunedì al venerdì, alle ore 18:05 sarà disponibile una corsa per Caggiano in coincidenza con l’arrivo dei collegamenti provenienti da Fisciano-Lancusi e da Salerno-Eboli, oltre a garantire il rientro pomeridiano degli studenti di Padula, Sala Consilina, Teggiano e Sant’Arsenio.

Corsa in partenza da Polla alle ore 12:00 per Caggiano (solo il sabato) per l’utenza che la mattina raggiunge la sede del mercato.

“Come rappresentanti del Gruppo Cambiamenti siamo contenti del risultato ottenuto – dichiara Angelo Lorusso – Anche all’opposizione si può lavorare per i cittadini perché teniamo tantissimo alla buona amministrazione del territorio. Continueremo ad ascoltare tutti i cittadini e a cercare di risolvere i problemi legati al nostro territorio”.

– Claudia Monaco –