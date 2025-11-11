In occasione della riapertura della chiesa di San Pietro Apostolo a Fisciano la Banca Monte Pruno si distingue nuovamente per il suo sostegno alla comunità donando l’impianto di videosorveglianza del luogo di culto pochi giorni fa riaperto alla cittadinanza. Un gesto concreto di supporto alla sicurezza e al benessere della comunità di Fisciano grazie al forte interessamento di don Vincenzo Pierri.

Questa azione di mutualità testimonia l’impegno della Banca nel sostenere le iniziative e i progetti di istituzioni che favoriscono la crescita dei luoghi di aggregazione e cultura che rivestono un ruolo fondamentale nella vita sociale e spirituale della comunità.

Per l’occasione erano presenti il Direttore Generale Cono Federico, il Responsabile dell’Area Territoriale Irno-Salerno Michele Pierri, la Responsabile Area Crediti Consuelo Vicidomini e il Preposto della Filiale di Fisciano Gaetana Russo, a testimonianza della vicinanza dell’istituto di credito alla comunità di Fisciano e per rafforzare i legami con il territorio.

“Per la nostra Banca ogni iniziativa che contribuisce al miglioramento della vita della nostra comunità è un valore fondamentale. La donazione di questo impianto di videosorveglianza, che si inserisce nel nostro impegno sociale, rappresenta un segno tangibile di vicinanza alla chiesa di San Pietro Apostolo e a tutti i cittadini di Fisciano. Siamo felici di poter essere parte di questo momento di rinascita e di rinnovato impegno per tutti. Un gesto di solidarietà che, oltre a rafforzare il nostro legame con il territorio, sottolinea l’importanza di continuare a lavorare insieme per costruire valore e consolidare le nostre storiche relazioni in un luogo al centro delle attenzioni della Banca” ha commentato con grande orgoglio il Direttore Generale Cono Federico.

La Banca Monte Pruno si conferma, ancora una volta, al fianco delle realtà locali per contribuire al bene comune, restituendo al territorio ciò che lo stesso concede quotidianamente all’istituto di credito cooperativo.