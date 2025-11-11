Anziano perde il controllo dell’auto e si ribalta a Campagna. Vigili del Fuoco intervenuti per estrarlo
Paura nel pomeriggio in via Provinciale a Galdo di Campagna dove si è verificato un incidente stradale.
Per cause da accertare un 81enne alla guida di un’auto ne ha perso il controllo ribaltandosi in strada. Per estrarlo dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.
In seguito è stato affidato alle cure dei sanitari del VOPI giunti sul posto con l’ambulanza e a quelli dell’automedica arrivata da Battipaglia.
L’anziano è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.
Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire quanto accaduto.