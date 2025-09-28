La Banca Monte Pruno ha preso parte nella giornata di ieri, a Modena, al Meeting dedicato ai dipendenti del Gruppo Bancario Cassa Centrale.

L’evento, organizzato dalla Capogruppo, riunisce i dipendenti delle banche del Gruppo in un momento di confronto e approfondimento. Il titolo di quest’anno è stato: “Prima di tutto persone. Il nostro meeting”.

La giornata, a cui hanno partecipato 3.500 dipendenti appartenenti alla Capogruppo, alle Banche, alle società di servizio del Gruppo, è stata condotta da Serena Autieri. I lavori sono stati aperti dal Presidente Giorgio Fracalossi e dall’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi che, con forte emozione, hanno salutato e ringraziato tutti i partecipanti per la presenza e per il lavoro quotidiano svolto.

Intenso e coinvolgente il saluto del Presidente Giorgio Fracalossi che ha sottolineato come il Gruppo voglia continuare a crescere, nella sua autonomia e unicità, non perdendo la propria identità, aiutando le persone e sostenendo i territori.

Il meeting ha visto, poi, momenti di forte intensità e coinvolgimento grazie agli interventi di due ospiti d’eccezione: Giovanni Allevi e Paola Cortellesi. Entrambi hanno saputo regalare al pubblico emozioni autentiche, con riflessioni e performance capaci di essere al tempo stesso commoventi, eclettiche e coinvolgenti.

Sono stati chiamati ad intervenire tutti i Direttori Generali delle Banche del Gruppo, tra cui il Direttore della Banca Monte Pruno Cono Federico il quale ha sottolineato come essere sul palco, insieme a tutti i colleghi, ha dato la misura di quanto forte e coeso sia il Gruppo, unito da valori condivisi e da una visione comune per il futuro.

Sono intervenuti anche i componenti del management di Cassa Centrale.

La chiusura dei lavori è stata affidata all’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi, il quale, con un intervento molto coinvolgente ed apprezzato, ha tracciato un quadro complessivo di quello che sarà il futuro e dell’impegno che la Capogruppo metterà in azione per essere sempre più al fianco delle Banche e sostenerle nel fare bene la banca.

Il meeting ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di crescita collettiva, riaffermando, con forza, l’impegno del Gruppo Cassa Centrale a favore delle persone e dei territori, in linea con valori che ne guidano l’azione quotidiana.

La rappresentanza della Banca Monte Pruno, guidata dal Direttore Generale Federico, era composta dai dipendenti Antonio Mastrandrea, Stefania Morena, Elisabetta Giordano, Maria Vernola, Michele Pierri, Jessica D’Amato, Barbara Amorelli, Annamaria Carimando, Lorenzo Cuda, Daisy Scilingo, Umberto Mazzali, Alessia Ferro.

“Partecipare al Meeting di Modena è stato per la nostra Banca un momento di profonda emozione e di grande orgoglio – commenta il Presidente Michele Albanese – Vedere i nostri collaboratori, insieme a migliaia di colleghi provenienti da tutta Italia, significa toccare con mano la forza di un Gruppo che sa unire le persone attorno a valori autentici: rispetto, comunità, solidarietà. La presenza della Banca Monte Pruno, con i suoi giovani dipendenti, è il segno tangibile che le radici della nostra storia si intrecciano con un futuro fatto di speranza e di impegno. È stato commovente percepire quanta energia, quanta passione e quanta voglia di costruire insieme vi fossero in quella sala. Il nostro orgoglio nasce da qui: dall’essere parte di una grande famiglia che non dimentica mai i territori, le persone e le storie che la rendono unica. Sono convinto che, con questa forza e con questa unità, sapremo affrontare ogni sfida e continuare a dare valore al lavoro silenzioso, onesto e instancabile che quotidianamente svolgiamo per le nostre comunità”.