Dramma a Capaccio Paestum.

Il corpo privo di vita di un 27enne è stato ritrovato all’interno della piscina di un hotel in località Laura. Si tratterebbe di uno dei dipendenti della struttura ricettiva.

A fare la macabra scoperta è stato il personale che ha allertato immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno dato il via alle indagini per capire le cause del decesso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.