Dramma a Capaccio. Giovane trovato privo di vita nella piscina di un hotel
Dramma a Capaccio Paestum.
Il corpo privo di vita di un 27enne è stato ritrovato all’interno della piscina di un hotel in località Laura. Si tratterebbe di uno dei dipendenti della struttura ricettiva.
A fare la macabra scoperta è stato il personale che ha allertato immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno dato il via alle indagini per capire le cause del decesso.
Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.