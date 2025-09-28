Argento per Viki Amendola della New Kodokan Lucania al Torneo Internazionale di Lotta Olimpica in Lituania
Ottima prestazione in Lituania per Viki Amendola della New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro.
La giovane atleta è stata impegnata con la Nazionale per un Torneo Internazionale di Lotta Olimpica in preparazione dei Campionati Mondiali che si terranno in Serbia dal 20 al 24 ottobre.
Nonostante la partenza incerta fino all’ultimo, viste le notizie riguardanti la Lituania, l’Estonia e la Lettonia, l’azzurra è riuscita a conquistare una medaglia d’argento.
11 le Nazioni presenti in gara e ora seguirà una settimana di Camp.