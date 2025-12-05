Proseguono gli appuntamenti del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” che vede due iniziative a Teggiano, Comune capofila.

L’8 e il 19 dicembre due appuntamenti da non perdere nel cuore del suo incantevole centro storico che si veste di luci, musica, tradizione e calore comunitario, trasformandosi in una meta perfetta per vivere la magia del Natale nel Vallo di Diano.

Grazie alle risorse del progetto è stato possibile realizzare un sistema di luminarie diffuse che, oltre al centro storico, raggiunge anche le popolate frazioni. “Nel cuore del borgo – spiega la Responsabile Unica di Progetto Maria Di Sarli – sono inoltre state installate alcune scenografie luminose speciali: una grande slitta, una carrozza luminosa 3D, un enorme orsacchiotto luminoso. Sono decorazioni pensate per attirare e incantare soprattutto i bambini che potranno vivere il Natale in un ambiente sicuro, accessibile e ricco di colore”.

Le vie del centro storico di Teggiano risplenderanno già dall’8 dicembre, creando un percorso luminoso che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta delle piazze, dei palazzi storici e degli scorci più iconici. La sera dell’Immacolata sarà caratterizzata da una serie di iniziative che avranno come scenario il centro storico dove dalle ore 18:00 l’accensione delle luminarie darà ufficialmente avvio alle festività.

A seguire, nella chiesa di San Francesco si terrà il concerto dei Gospel Italian Singers, gruppo molto noto a livello nazionale per l’intensità e la qualità delle proprie esibizioni, con la partecipazione straordinaria della vocalist internazionale Ruth Whyte, artista dalla voce potente e soul, figura di riferimento nel panorama gospel europeo. Il coro, diretto dal maestro Francesco Finizio, porterà a Teggiano un repertorio che unisce i classici della tradizione afroamericana con arrangiamenti moderni e coinvolgenti.

Accanto alla chiesa, nel Chiostro di San Francesco, verrà allestito un mercatino natalizio dove i visitatori (dalle 9:30 alle 20:00) potranno trovare idee regalo, oggetti artigianali, prodotti a km 0, decorazioni e creazioni artistiche, il tutto in una cornice storica di grande fascino.

A completare l’atmosfera natalizia, presso il Seggio all’estremità di Piazza San Cono sarà visitabile un presepe artistico realizzato dalla Pro Loco Teggiano: un allestimento particolarmente curato e suggestivo, perfetto per immergersi nella tradizione e nella spiritualità del Natale teggianese.

Giovedì 19 dicembre sempre nella chiesa di San Francesco con inizio alle ore 18:00 è in programma un’altra esibizione di alto livello. Protagonisti della serata saranno i Gospel’n Joy, formazione che da anni porta nei teatri e nelle piazze italiane un gospel energico, moderno, ricco di coralità e coinvolgimento. Il gruppo, composto da artisti provenienti dal Sud Italia, è noto per le performance dinamiche e per un repertorio che spazia dai brani gospel tradizionali ai successi contemporanei reinterpretati in chiave spiritual e soul.

Il sindaco Michele Di Candia esprime grande soddisfazione per il percorso del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” e per il valore delle iniziative realizzate: “Teggiano è il Comune capofila di una rete composta da sei Comuni: un risultato straordinario, perché non è semplice mettere insieme territori diversi e farli lavorare in un’unica direzione. A Teggiano abbiamo deciso di utilizzare le risorse del progetto per rendere più vivo il territorio nel periodo natalizio, non solo nel centro storico, ma anche nelle nostre popolate frazioni, che rappresentano buona parte del nostro vasto territorio. L’obiettivo è regalare alla comunità, e soprattutto ai bambini, momenti di serenità, cultura e condivisione. Approfitto per ringraziare tutti i partner, gli uffici e gli amministratori dei Comuni coinvolti per l’impegno mostrato e per augurare a tutti un Natale di pace e di ritrovata serenità”.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).