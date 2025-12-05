Fanno un buco nel muro e danneggiano il casotto dell’Oasi Dunale di Legambiente Paestum. La denuncia dei volontari
“Purtroppo dobbiamo segnalare un nuovo episodio spiacevole: il casotto dell’Oasi Dunale di Legambiente è stato nuovamente preso di mira da ignoti che sono entrati praticando il solito buco nel muro”.
E’ quanto denunciano tramite la loro pagina Facebook i volontari di Legambiente Paestum.
Il gesto danneggia non solo la struttura ma tutto il lavoro di tutela e volontariato che ogni giorno viene portato avanti per proteggere il prezioso ambiente naturale.
“Invitiamo chiunque abbia visto o sentito qualcosa a segnalarlo alle Autorità competenti. L’Oasi appartiene a tutti: difendiamola insieme” è l’appello che rivolgono i volontari.