L’8 dicembre apertura straordinaria dei Musei della Provincia di Salerno
Con le festività alle porte la Provincia di Salerno ha stabilito delle aperture straordinarie per i siti culturali.
Lunedì 8 dicembre, infatti, la Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo Archeologico Provinciale e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula saranno aperti al pubblico dalle 9:00 alle 14:00, mentre il Castello Arechi dalle 9:00 alle 17:00.
Si attendono tantissimi visitatori nella città di Salerno che è già addobbata di luminarie che raccontano la bellezza della natura.