Ieri a Salerno la Polizia di Stato con l’Ufficio Immigrazione della Questura ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto Francesco Esposito nei confronti di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo era stato individuato il 20 novembre durante un controllo di polizia nel corso del quale era emersa la sua posizione irregolare e le successive verifiche avevano portato all’applicazione di misure alternative, poi convalidate dal Giudice di Pace.

In considerazione della persistente assenza dei requisiti per la permanenza in Italia, il Questore di Salerno ha disposto l’accompagnamento alla frontiera, dando attuazione alle normative vigenti in materia di immigrazione.

Ieri gli operatori specializzati dell’Ufficio Immigrazione hanno quindi scortato lo straniero fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il Paese d’origine.

L’intervento rientra nelle attività quotidiane della Polizia di Stato finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare e alla tutela della sicurezza urbana dei cittadini.