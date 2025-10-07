Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno.

Saranno oltre 700 i luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici che apriranno le loro porte. Diversi immobili saranno visitabili anche in Campania e Basilicata.

A Potenza sarà visitabile il Palazzo di Città, con una performance teatrale ispirata alla prima rappresentazione lirica cittadina, mentre a Genzano di Lucania aprirà il monastero e sarà fruibile la chiesa della Santissima Annunziata, primo luogo del “Cuore Fai” in Basilicata.

A Salerno la Caserma Michele Esposito, la Fondazione Bartolomeo Gatto e la sede del FAI che ospita la mostra di Valentina Di Pasquale. A Camerota, si potrà ammirare il Palazzo Santamaria sede Fondazione Meeting Del Mare.

L’intento del FAI è quello di promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica.

Ad ogni visita, infatti, si potrà sostenere, infatti, la missione della Fondazione con una donazione.

“Le Giornate del FAI rappresentano da decenni una sorta di alleanza esemplare e feconda tra cittadini virtuosi: quelli che hanno una sincera voglia di conoscere e approfondire la storia e le vicende di questo nostro straordinario paese. Il FAI offre un’opportunità di conoscenza e quindi di crescita: i cittadini, raccogliendo e accettando questa proposta, offrono con la loro partecipazione quella indispensabile forza per continuare a realizzarla, ma anche e soprattutto il sostegno necessario per portare avanti la nostra missione, in particolar modo scegliendo di iscriversi alla nostra Fondazione – ha dichiarato il Presidente del FAI Marco Magnifico -. Le Giornate del FAI sono una buona novella che felicemente, tra tante notizie spaventose, si ripete. Non risolve certo i problemi del mondo ma lenisce il nostro dolore quotidiano e ci ridà un poco di speranza verso la possibilità di una convivenza civile; con un’alleanza tra simili che semina pace”.

Tutti i luoghi aperti durante le Giornate d’Autunno sono consultabili QUI.