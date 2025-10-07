Nel quadro delle iniziative previste dalla convenzione recentemente stipulata tra Mōre Dianense –Associazione per la promozione e lo studio della lingua e della cultura locali a Teggiano ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno si terrà sabato 18 ottobre, con inizio alle ore 17, nella sala “Senatore Antonio M. Innamorato” del complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, il primo evento delle Giornate dianesi di lingua e cultura locale.

Il convegno, progettato e realizzato dall’Associazione teggianese e dal DipSUm in collaborazione con Banca Monte Pruno e con il patrocinio del Comune di Teggiano, del Polo Liceale “Pomponio Leto” e dall’Istituto Comprensivo avrà come filo conduttore il tema “Documentare e custodire il dialetto. Tecniche, metodi e strumenti”.

A discuterne insieme a Vincenzo Andriuolo, Presidente di Mōre Dianense che introdurrà i lavori, saranno gli studiosi di tre atenei italiani: la professoressa Carolina Stromboli, docente di Linguistica Italiana e di Dialettologia Italiana nella Università degli Studi di Salerno, che esporrà un quadro articolato su Lingue e dialetti nella Campania di oggi, il professore Giovanni Abete, docente di Linguistica Generale dell’ Università degli Studi Federico II di Napoli, che svilupperà l’argomento “Documentare i dialetti: esperienze di ricerca in Campania”, e la professoressa Valentina Retaro, docente di Linguistica Italiana presso l’Università degli Studi di Udine che tratterà del rapporto “Dialetto e scuola: tra educazione plurilingue e valorizzazione del patrimonio culturale”.

Nel corso dell’evento la professoressa Lucia Buccheri, docente Unisa, recensirà il volume “Campania dialettale”. Nel volume ricompreso tra i libri di testo per l’insegnamento di Dialettologia Italiana presso l’Università di Salerno è presente il saggio “Fenomeni vocalici del dialetto di Teggiano” firmato da Vincenzo Andriuolo.

La giornata di studio moderata da Rocco Colombo, direttore editoriale di Ondanews, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Teggiano Michele Di Candia, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e del Dirigente Scolastico del Polo Liceale Pomponio Leto Maria D’Alessio.