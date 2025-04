La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, sarà presente all’appuntamento “Job day: la domanda incontra l’offerta”.

Un’occasione unica per il futuro professionale, in programma giovedì 10 aprile dalle ore 9:00 presso il Palazzo della Cultura, ex Convento dei Domenicani, a Vallo della Lucania.

L’apertura de lavori è prevista alle ore 10:00 con i saluti di Pietro Miraldi del Comune di Vallo della Lucania, Gaspare Ruocco, presidente Confesercenti Territoriale Vallo, Giovanni Ritorto, responsabile Centro Per l’Impiego di Vallo della Lucania, Michele Femminella, responsabile territoriale della Banca Monte Pruno, Pasquale Giglio, vicepresidente Camera di Commercio Salerno e Raffaele Esposito, presidente provinciale Confesercenti.

Seguiranno gli interventi, dalle ore 11:00 alle 12:30, di Antonio Santoro dell’Hub Rete Salerno Invitalia – Progetto rete e incentivi Invitalia ai giovani e alle imprese, Rita Ardizzone e Giuseppe Vitale che argomenteranno su Sviluppo Lavoro Italia – la Piattaforma SIISL per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – finalità e principali caratteristiche, e Maria Antonietta Aquino, responsabile Servizi Imprese Confesercenti Provinciale che parlerà di politiche attive del lavoro, tirocini e apprendistato, formazione, Programma Gol e fondi interprofessionali. Modera il giornalista Angelo D’Ambrosio.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.