Sono stati individuati e denunciati i responsabili di un furto commesso lo scorso gennaio in un supermercato a Battipaglia.

Si tratta di due adolescenti di 16 e 17 anni, uno egiziano e l’altro tunisino, accusati di lesioni, furto aggravato e danneggiamento.

I fatti si sono svolti quando entrambi, giunti nell’attività commerciale di via Campania, hanno gettato a terra i prodotti posizionati sugli scaffali, aggredito una commessa e tentato di compiere una rapina minacciando gli altri dipendenti, dopodiché sono scappati portando via alcuni beni. Ad essere fondamentali per le indagini, oltre alle testimonianze dei presenti, sono stati i filmati delle telecamere che hanno ripreso l’intera vicenda.

I responsabili sono così stati denunciati alla sezione minorile del Tribunale di Salerno dopo le accurate indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Donato Recchia, i quali subito dopo l’accaduto sono giunti sul posto acquisendo tutti gli indizi necessari.

I due minorenni sono stati dunque collocati nei centri di accoglienza di Buccino ed Eboli.

Articolo correlato:

09/01/2025 – Violenza a Battipaglia. Devastano un market, aggrediscono le cassiere e si danno alla fuga