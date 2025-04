Ladri in azione ieri sera, poco prima delle 21, in un’abitazione a Sassano.

Ignoti si sono introdotti nella proprietà di due anziani, nella parte bassa del paese, forzando un infisso. Una volta entrati, nonostante la presenza dei padroni di casa, hanno iniziato a mettere a soqquadro gli ambienti in cerca del bottino da portare via, ma non sono riusciti a portare a termine il loro intento in quanto sono stati sorpresi dal proprietario.

Vedendosi scoperti, i ladri si sono scagliati sull’anziano, spingendolo, prima di darsi alla fuga portando via solo qualche oggetto di scarso valore.

Al proprietario di casa, evidentemente scosso per l’accaduto, non è rimasto altro da fare che chiamare i Carabinieri. Sul posto sono quindi giunti i militari della locale Stazione che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini nel tentativo di risalire a chi ha agito.