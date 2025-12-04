Il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula primeggia nella classifica di Eduscopio 2025
Il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula primeggia nell’indagine Eduscopio per l’indirizzo Scienze Applicate.
Anche l’indirizzo Tradizionale ha ottenuto un punteggio importante.
Eduscopio riporta i dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado, in vista delle iscrizioni al primo anno di studi superiori. L’indagine conferma quindi la qualità della didattica della scuola.
La scuola invita tutti dunque all’Open Day e alla Festa degli Auguri in programma sabato 20 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.30.
La Dirigente Paola Migaldi e la comunità educante del Pisacane vi aspettano per presentare l’ampia offerta didattica e formativa del nostro Liceo.