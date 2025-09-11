Nell’ASL Salerno sono stati nominati tre nuovi Direttori delle Unità Operative Complesse veterinarie di Area A, B e C.

L’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno si congratula con i colleghi dottori Gaetano Ferrari, Claudio Mucciolo e Aniello Laurito, nominati Direttori.

Nell’Unità Operativa Complessa Sanità Animale (Area A) sarà direttore il dottore Gaetano Ferrari di Sala Consilina.

Nell’Unità Operativa Complessa Igiene e sicurezza alimenti di origine animale (Area B), invece, a capo ci sarà il dottore Claudio Mucciolo mentre in quella di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (Area C) ci sarà il cilentano Aniello Laurito.

“Si tratta di tre incarichi che incidono in modo diretto sulla tutela della salute collettiva, sulla sicurezza delle filiere agro-alimentari e sul benessere animale – dichiara il Professore Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e vicepresidente Nazionale della FNOVI – A Ferrari, Mucciolo e Laurito rivolgiamo le più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. Come Ordine confermiamo la piena disponibilità alla collaborazione per programmi congiunti su formazione continua, sorveglianza epidemiologica, controlli ufficiali, biosicurezza e iniziative One Health a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio”.

Le tre aree dell’organizzazione della medicina veterinaria dell’ASL di Salerno rappresentano un valore importante per il territorio: in particolare l’U.O.C. Sanità Animale (Area A) guidata da Ferrari presiederà azioni di prevenzione, controllo e gestione delle malattie animali, tutela del benessere animale e attività di polizia veterinaria in raccordo con i Servizi territoriali.

L’U.O.C. Igiene e sicurezza alimenti di origine animale (Area B), rafforzerà la vigilanza e i controlli ufficiali lungo la filiera degli alimenti di origine animale, a garanzia di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori mentre l’U.O.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (Area C), promuoverà l’igiene degli allevamenti, la biosicurezza, il benessere animale e la qualità delle produzioni, sostenendo la competitività delle realtà zootecniche provinciali.

L’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno propone delle collaborazioni su formazione congiunta (aggiornamenti normativi, emergenze zoonotiche, benessere animale, qualità e sicurezza alimentare); progetti One Health su prevenzione, ambiente e salute pubblica; supporto, comunicazione scientifica ed educazione alimentare per cittadini e scuole; scambio di buone pratiche tra ASL, Istituto Zooprofilattico, Università e professionisti.

“La sinergia tra Servizi veterinari pubblici e professione ordinistica è essenziale per prevenire i rischi, rafforzare i controlli e sostenere le imprese del comparto agro-zootecnico – conclude Paciello – Siamo pronti a un tavolo tecnico per definire priorità e cronoprogramma delle attività condivise”.