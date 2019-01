Montesano: l’8 gennaio chiusura nella frazione Scalo della Scuola Elementare e del Micro-Nido

Resteranno chiusi per la giornata di martedì 8 gennaio il Micro-Nido ed il Plesso scolastico Elementare della frazione Scalo di Montesano.

L’ordinanza di chiusura del sindaco Giuseppe Rinaldi si è resa necessaria per l’urgenza di eseguire delle prove per l’edificio scolastico ai fini della vulnerabilità sismica.

Per questo motivo, martedì 8 gennaio, resterà chiuso il solo plesso di Via Dante per l’intera giornata e l’accesso all’edificio sarà limitato all’esecuzione delle prove.

I piccoli alunni potranno rientrare regolarmente a scuola mercoledì 9 gennaio.

– Claudia Monaco –