Dramma sul treno regionale Napoli-Sapri. Ritrovato un uomo senza vita
Dramma su un treno regionale della tratta Napoli-Sapri.
Un 48enne salernitano è stato ritrovato senza vita, probabilmente in seguito a un malore, da alcuni passeggeri mentre scendevano dal convoglio.
Immediato l’allarme ma purtroppo per lo sventurato ogni tentativo di soccorso è risultato vano.
Presenti gli agenti della Polizia Ferrovia di Sapri, agli ordini del Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, che hanno avviato le indagini di rito e informato la Procura di Lagonegro.
La salma è attualmente presso l’obitorio dell’ospedale di Sapri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.