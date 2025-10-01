Sant’Arsenio: il 4 ottobre si vota per il coordinatore del Forum dei Giovani
Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica ha convocato l’Assemblea del Forum dei Giovani per sabato 4 ottobre a partire per l’elezione del coordinatore.
Il seggio per l’espletamento delle votazioni sarà aperto dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nell’Aula Consiliare “N. Costa” al piano terra del Municipio.
Il Forum dei Giovani è un organismo di partecipazione giovanile, nato in attuazione della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale.
Gli organi che lo compongono sono l’Assemblea, il coordinatore e la Giunta.