Il gruppo consiliare “LeAli per Ispani“, a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, perde uno dei suoi componenti storici. A rassegnare le dimissioni infatti è Consolato Caccamo che insieme a Piernicola Lovisi e Salvatore Avagliano da tempo era parte attiva del Consiglio comunale di Ispani.

Una scelta quella di Caccamo legata esclusivamente a motivi personali e in pieno accordo con gli altri componenti del gruppo di minoranza.

“Le mie dimissioni – dichiara Caccamo – non hanno nessun motivo di carattere politico. C’è piena sintonia e accordo con il gruppo che rappresento da tempo, ma sono sopraggiunti dei motivi di carattere familiare che mi hanno indotto a presentarle“.

Al posto di Caccamo subentrerà l’amico Antonio Pecorelli, il primo non eletto durante la scorsa tornata elettorale, considerato dall’intero gruppo di minoranza un degno sostituto “perché da sempre ha dato dimostrazione di passione per il paese e per la politica locale“. L’ufficializzazione del passaggio di testimone tra i due consiglieri avverrà durante il prossimo Consiglio comunale.

– Maria Emilia Cobucci –