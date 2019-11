Domeniche gratuite alle Grotte di Pertosa-Auletta per i residenti del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni

Le Grotte di Pertosa-Auletta sono visitate ogni anno da migliaia di visitatori da tutta Italia ma anche dall’estero, eppure molte persone che vivono a pochi chilometri di distanza non le hanno mai visitate. Per questo motivo, la Fondazione MIdA, nei suoi obiettivi di coinvolgimento delle popolazioni residenti nei processi di conoscenza e valorizzazione del territorio e dei beni naturalistici e culturali, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Le Domeniche delle Grotte”.

Nelle prossime tre domeniche, il 17 e 24 novembre e il 1° dicembre, dunque, le visite guidate alle Grotte di Pertosa-Auletta saranno gratuite per tutti i residenti nei Comuni del Vallo di Diano, della Valle del Tanagro e degli Alburni. Un’occasione unica per visitare l’unica grotta in Italia con un fiume sotterraneo navigabile in barca.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0975397037 o via email all’indirizzo prenotazioni@fondazionemida.it.

– Antonella D’Alto –