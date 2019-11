Il 16 novembre la puntata di Easy Driver dedicata a Padula e a Sapri, tra la Certosa e la Spigolatrice

Riflettori puntati su due perle del Cilento per la nuova tappa di Easy Driver, il programma di Rai Uno dedicato alle bellezze storico-artistiche e naturalistiche del nostro Paese e alle novità del settore automobilistico. La quarta puntata della trasmissione prodotta da Siri Video e firmata dall’autore Fabio Di Nicola, in onda sabato 16 novembre alle ore 11.40, mostrerà le bellezze di Sapri, piccolo comune affacciato sul Golfo di Policastro e di Padula, la città della Certosa.

La conduttrice Margherita Adamo e l’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini attraverseranno il cuore del Cilento a bordo di due crossover dalla linea compatta ed elegante: la Suzuki Vitara, quarta generazione del SUV di segmento B della casa giapponese e la Citroën C3 Aircross, il fuoristrada racchiuso nel corpo di un’utilitaria.

L’apertura della puntata, per la regia di Onofrio Brancaccio, sarà alla Specola di Sapri, torre situata nell’area archeologica di Santa Croce con i resti di una villa romana marittima, non lontano da dove sbarcarono i Trecento di Carlo Pisacane. Tra i simboli della cittadina, la Specola è sede di un antico osservatorio astronomico costruito sui parametri del Castello di Miramare di Trieste. Da qui è possibile ammirare il panorama mozzafiato e la statua della Spigolatrice, resa celebre dalla poesia di Luigi Mercantini ispirata alla fallita spedizione di Pisacane, il cui monumento si trova invece nella Villa comunale.

L’itinerario proseguirà nell’entroterra del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, verso la Certosa di San Lorenzo di Padula, nel Vallo di Diano. La costruzione primaria è trecentesca, ma i rifacimenti che la resero unica trasformandola in un sontuoso complesso monumentale sono di epoca barocca. Prima certosa edificata in Campania, la più grande d’Italia e una delle maggiori d’Europa, la Certosa di Padula è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1998.

A Padula si farà tappa anche alla Casa museo dedicata a Joe Petrosino, il celebre poliziotto nativo della cittadina campana che per primo combatté la mafia in America e in Italia. Vera e propria leggenda, la sua storia divenne un fumetto di successo e a lui sono stati dedicati un famoso film con Di Caprio e una fiction della Rai con Beppe Fiorello. Fu il Presidente degli Stati Uniti Theodore Roosvelt, quando era assessore alla polizia, a favorire la carriera del poliziotto italoamericano per i risultati conseguiti nella lotta contro il crimine. Alcune tecniche investigative messe a punto da Petrosino, che salvò il tenore Enrico Caruso dalla Mano Nera (la prima associazione mafiosa negli USA), sono utilizzate ancora oggi dalle forze di polizia di tutto il mondo.

La puntata si chiuderà con il ritorno nel porto turistico di Sapri e lungo il pittoresco litorale che si affaccia sul Golfo di Policastro, per uno speciale gastronomico con i prodotti tipici del Cilento.

Presenza ormai costante di Easy Driver, Vincenzo Borgomeo, giornalista esperto del settore automobilistico, arricchirà anche questa puntata con storie e curiosità dal mondo dei motori.

– Antonella D’Alto –