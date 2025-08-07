Irregolarità in una struttura residenziale per anziani ad Eboli. Disposta la chiusura
E’ stata chiusa ad Eboli una struttura residenziale per anziani dopo un’operazione dei Carabinieri Nas di Salerno.
Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della locale Stazione agli ordini del Maresciallo Giuseppe Botta.
Alla base ci sarebbero delle irregolarità che avrebbero portato alla chiusura della struttura che ospitava circa 15 persone.
Gli ospiti sono stati affidati alle famiglie in attesa di una soluzione.