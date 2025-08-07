Ladri in azione nelle scorse notti a Campagna.

A finire nel mirino dei malintenzionati un imprenditore del posto, residente in località Quadrivio.

L’uomo stava rientrando a casa dopo un viaggio di lavoro quando ha fatto l’amara scoperta: gli ambienti erano completamente a soqquadro, mentre i ladri stavano scappando dal balcone dal quale erano entrati.

Un forte spavento per il proprietario di casa, oltre al rammarico per aver visto andare in fumo i propri sacrifici. Non gli è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine.

“Una sensazione orribile, che non auguro a nessuno. La paura di essere circondati da persone così schifose è devastante. Una notte senza sonno con addosso solo rabbia e disgusto” ha commentato il malcapitato.