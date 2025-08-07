Cade dal balcone di casa ad Eboli. Uomo ricoverato in gravi condizioni
L’accaduto si è verificato ieri in zona Epitaffio: l’uomo è stato ritrovato da un parente nel cortile di casa.
Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi dopo la caduta avvenuta dal primo piano.
Sul posto presenti i Carabinieri della locale Stazione agli ordini del Maresciallo Giuseppe Botta che hanno provveduto ad avviare le indagini per ricostruire l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente domestico.