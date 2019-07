Intitolata a Sant’Arsenio una strada a Monsignor Matteo Pica, fondatore del Santuario sul Monte Carmelo

E’ stata intitolata ieri a Sant’Arsenio una strada a Monsignor Matteo Pica, promotore di tante iniziative religiose e fondatore del Santuario dedicato alla Madonna del Carmine. L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione comunale e dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

La cerimonia è cominciata con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del Carmine ad opera del parroco don Angelo Fiasco, a cui è seguita la commemorazione affidata a don Antonio Breglia.

“Riteniamo giusto ricordare un cittadino illustre che tutti hanno conosciuto e a cui hanno voluto bene per l’attaccamento alla comunità santarsenese – sottolinea il primo cittadino Donato Pica – Un affetto dimostrato non solo con il suo Ministero Pastorale ma anche con le sue opere. Va sottolineato il suo impegno costante per il Monte Carmelo, per il Santuario e per il culto della Madonna del Carmine. Vogliamo proseguire con una serie di iniziative con le quali andremo a dare una pubblica attestazione a tanti concittadini illustri. Pensiamo che un popolo non debba mai perdere la memoria e debba ricordare la propria storia”.

“L’ho conosciuto come una persona corretta, generosa ed innamorata dalle Madonna – commenta don Antonio Breglia – Non c’era una Supplica o una Messa della Madonna dove Monsignor Pica non si commuoveva. Come famiglia non dobbiamo perdere i valori perché lui questa devozione l’aveva presa dal popolo e dalle famiglie santarsenesi. La devozione alla Madonna e ai morti è merito di don Matteo che l’ha inculcata nel cuore di tutti. Siamo qui a ricordare un nostro concittadino che ha creduto in Dio e l’ha amato”.

Dopo la Messa, un corteo ha raggiunto l’incrocio tra via Fontana Maggiore e via Sant’Anna dove è stata scoperta l’epigrafe. Presenti, tra gli altri, alla cerimonia anche i nipoti di Monsignor Pica.

– Annamaria Lotierzo –