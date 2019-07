La Luna si tinge di rosso. Questa sera arriva lo spettacolo astronomico dell’eclissi parziale

Tutti con il naso all’insù, questa sera, per ammirare la spettacolare eclissi parziale di Luna.

La Luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla Terra alle 20:44 circa. Il contatto che sancisce l’inizio della vera e propria eclissi lunare si verificherà alle 22:01 mentre il picco massimo verrà raggiunto alle 23:30.

In quel momento il disco lunare apparirà ampiamente oscurato dall’ombra della Terra, presentandosi in parte rossastro e in parte bianco-giallognolo.

Superato il picco inizierà la fase di uscita del satellite dal cono d’ombra.

Per godere dello spettacolo non servono particolari strumentazioni e sarà possibile vedere l’eclissi ad occhio nudo.

I luoghi ideali sono quelli lontano dalle città e dalle fonti luminose.

– Claudia Monaco –