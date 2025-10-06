Intenso fine settimana per l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan. Sabato al Palatrincone di Monterusciello si è svolto il Campionato Individuale della Federazione Ginnastica d’Italia Gold Allieve.

Filomena Marmo a soli 12 anni conquista il titolo di Campionessa regionale assoluta Gold categoria A4: è prima con uno scarto di quattro punti dalla seconda e in più ottiene il punteggio più alto di tutta la giornata di gara (24,200) nella specialità clavette (per punteggio prima a palla e prima a clavette).

Titolo di Vice Campionessa regionale categoria A5 per Laura Barone di 13 anni (per punteggio è prima a cerchio, seconda a palla e quarta a clavette).

Myriam Torre, 10 anni, nella categoria A2 è alla sua prima gara Gold e conquista un bellissimo sesto posto (per punteggio è quinta alla fune e settima al corpo libero).

Altro appuntamento per le giovanissime kodakine all’Interregionale Sud Italia ad Alba Adriatica fra tre settimane.

Ieri invece si è disputato il Campionato Individuale FGI Silver LE. Le due ginnaste del sodalizio valdianese partecipanti, alla loro prima esperienza in LE, hanno ottenuto l’oro e l’argento nella categoria A3.

Greta Pellegrino, 11 anni, è Campionessa regionale assoluta (per punteggio prima al corpo libero e seconda a palla), mentre Valentina Marino, 11 anni, è Vice Campionessa regionale (per punteggio è prima a palla e terza al corpo libero). Accedono entrambe alle Finali Nazionali di inizio dicembre previste a Rimini.