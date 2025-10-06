Il 12 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 a Caggiano si terrà “1000 passi in rosa” evento che aderisce all’iniziativa “Muoviti per AIRC”.

Si tratta di una passeggiata solidale per le vie di Caggiano per raccogliere fondi e sostenere la ricerca sul tumore al seno e promuovere la prevenzione. A tutti i partecipanti verranno distribuiti gadget dell’evento e materiale informativo.

Appuntamento in Largo Terra Mia. La quota di partecipazione è di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC ETS per sostenere la ricerca sul cancro.

L’evento, in collaborazione tra gli altri con GOPI Protezione Civile, gode del patrocinio del Comune.

Per maggiori informazioni telefonare al 379/1012842.