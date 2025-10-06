Agropoli: aggredisce la moglie con un bastone da passeggio, arrestato
Il 4 ottobre ad Agropoli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 37enne del posto indagato per maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie.
La donna sarebbe stata aggredita con un bastone da passeggio.
Il marito è stato trasferito in carcere in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.
Il procedimento si trova in fase di indagini e il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificato nel corso delle ulteriori fasi processuali.