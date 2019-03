Insulti su FB dal Presidente della Provincia Strianese. Salvini replica: “Si definiscono democratici”

Continua a far discutere il presunto commento sotto un post Facebook del ministro dell’Interno Matteo Salvini lasciato dal Presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

“Scrivono ma sparati, però si definiscono democratici” è il commento che il ministro Salvini ha scritto in queste ore sul suo profilo Facebook.

Il Presidente provinciale si era difeso dopo il commento sotto un video di Salvini dichiarando che il profilo non era usato solo da lui ma anche da collaboratori e familiari.

“Purtroppo il mio profilo personale non è utilizzato soltanto da me – le parole di Strainese – ma anche da familiari e collaboratori. Inoltre io firmo sempre con nome e cognome i miei post o i commenti, sia che vengono fatti con il profilo personale, che con quello istituzionale del Comune o della Provincia. Ero impegnato per le primarie del PD e avevo altro a cui pensare. Ovviamente mi scuso per il malinteso”.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

4/03/2019 – Insulti su Fb a Salvini dal Presidente della Provincia di Salerno. Strianese:”Non li ho scritti io”