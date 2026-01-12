Insulti, violenze e maltrattamenti nei confronti di alcuni minori ospiti di una comunità alloggio di Eboli.

A denunciarli, attraverso il deputato Francesco Emilio Borrelli, sono gli stessi ex dipendenti della struttura che si sono rivolti ai carabinieri descrivendo un quadro agghiacciante di quanto avveniva.

“Secondo i denuncianti la struttura non era a norma, i riscaldamenti mal funzionanti, carenza di cibo gli ospiti, mancavano gli estintori e il defibrillatore – afferma Borrelli – Una delle responsabili era sedicente psicologa ma non risulterebbe iscritta all’Albo. Ma ciò che è più grave è la segnalazione dei ripetuti insulti e le violenze perpetrate ai danni dei minori che venivano poi anche minacciati se avessero riferito ai familiari dei soprusi subiti. Una minore, rientrante nello spettro autistico, veniva segregata nel bagno quando aveva delle crisi. Un altro minore diabetico veniva nutrito con cibi non adatti alla sua patologia. Sempre secondo i denuncianti, in occasione di un compleanno celebrato lo scorso 20 agosto sarebbero stati finanche serviti alcolici ai minori, una dei quali si è sentita male. Pino Grazioli ha raccolto documentazione audio video comprovante diverse circostanze denunciate ai militari dell’Arma”.

