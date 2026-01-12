Il sindaco di Polla Massimo Loviso eletto come consigliere a Palazzo Sant’Agostino.

Il primo cittadino, in corsa con il Partito Democratico, ha ottenuto 2748 preferenze ed è il sesto amministratore eletto nella sua lista.

“Sono felice che un Sindaco di Polla ritorni in Consiglio Provinciale. Avevo gioito all’elezione del compianto Rocco Giuliano, sono felice oggi di poter occupare uno scranno di Palazzo Sant’Agostino. Spero di essere all’altezza del compito affidatomi da tanti amministratori del Vallo di Diano, zone limitrofe e della provincia” sono le prime parole di Loviso dopo lo scrutinio.

Sei erano le liste in campo e la più votata è il Partito Democratico che conquista 7 seggi con Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Francesco Morra, Giuseppe Marchese, Annarita Ferrara e Roberto Mutalipassi. Due gli eletti nella compagine deluchiana “A Testa Alta” che sono Giuseppe Arena e Michele Ciliberti. Per “Avanti Psi” entrano in Consiglio Davide Zecca ed Elio Guadagno e per la lista “Civiche in Rete” Rosario Carione.

Per Fratelli d’Italia entrano Antonio Somma e Modesto Del Mastro e per Forza Italia-Lega-Noi Moderati Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo.