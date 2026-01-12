“Ospedale Ruggi di Salerno: mentre in tutta Italia i Pronto Soccorso ed il personale sono al collasso per il picco influenzale, nell’anticamera (sterilizzazione) della Sala Operatoria si balla e si pubblica su TikTok!”.

E’ quanto denuncia l’associazione medica “Nessuno tocchi Ippocrate” che ha postato anche il video del balletto sui social.

“Complimenti. Forse è il caso di trovare al più presto un Direttore Generale per la struttura!” si legge ancora.

Il video sta facendo molto discutere soprattutto dopo lo stop ai ricoveri programmati fino al 31 gennaio e l’attivazione dell’unità di crisi aziendale a causa dell’iperafflusso al Pronto Soccorso.

La sospensione vale per tutti i presidi ospedalieri afferenti l’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona fatta eccezione per le patologie oncologiche non differibili o comunque già programmate a breve e per quelle chirurgiche urgenti. È stata inoltre disposta la dimissione immediata dei pazienti clinicamente dimissibili, garantendo la continuità delle dimissioni sette giorni su sette nella fascia oraria 8-20, con attivazione, dove necessario, delle dimissioni protette tramite la piattaforma COT verso le ASL territorialmente competenti.