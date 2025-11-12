Furti in due attività commerciali di Ascea. 37enne agli arresti domiciliari
Nella mattinata di ieri a Napoli i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania e della Stazione di Marina di Ascea hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per furto aggravato nei confronti 37enne.
L’ordinanza è stata emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania.
L’indagato, in concorso con altre due persone, nel dicembre 2024 avrebbe perpetrato furti ai danni di due attività commerciali di Ascea.
Il procedimento si trova in fase di indagini e la fondatezza delle accuse dovrà essere valutata nelle ulteriori fasi del giudizio.