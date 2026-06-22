Ieri è stato inaugurato in via Diciotto Giugno a Pontecagnano Faiano il nuovo defibrillatore pubblico.

Lo strumento salvavita è stato messo a disposizione dalla Pubblica Assistenza Vo.P.I. in memoria del sociologo Alberto Massa. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Lanzara, il Presidente Vincenzo Savarese e l’associazione Polo XVIII Giugno.

“Un presidio in più per la sicurezza del quartiere perché ogni secondo conta” fanno sapere dal Vo.P.I.