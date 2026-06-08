Prestigioso riconoscimento per la Cosilinauto S.r.l., con sedi a Sala Consilina e a Potenza, che si conferma tra le migliori concessionarie dell’anno per l’eccellenza nella qualità del servizio.

Il brillante traguardo è stato raggiunto nel corso della convention organizzata da Stellantis Parts & Services, dedicata ai professionisti della Rete autorizzata, che si è tenuta a Bari.

Il riconoscimento “Qualità del servizio 2025 Dealer” attesta per Cosilinauto l’assoluta trasparenza nella spiegazione di lavori e costi, l’elevata raccomandabilità da parte degli utenti e la straordinaria soddisfazione complessiva espressa dai clienti.

Cosilinauto è concessionaria dei marchi Alfa Romeo e Jeep del Gruppo Stellantis, offrendo figure esperte per garantire la migliore assistenza e il massimo della qualità sia nella scelta che nella cura della propria auto. La trovi nelle due sedi in via Fontanelle a Trinità di Sala Consilina e in via dell’Edilizia, 7 a Potenza.

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