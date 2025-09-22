Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Prada, icona del lusso e dell’innovazione stilistica, offre numerose opportunità di lavoro in diversi ambiti, dalle boutique agli uffici corporate. Il gruppo Prada sta ricercando nuovi profili per diverse posizioni in ambiti creativi e operativi, dall’abbigliamento al retail, dalla logistica alla gestione degli acquisti: Addetta Cassa e Accoglienza – Milano, Client Advisor – Cortina, Back Office Intern – Milano, Digital Visual Designer Intern – Milano, Addetto/a Produzione Pelletteria – Scandicci, CRM Manager In-Store – Roma, Retail Training Manager – Milano, Social Media Manager – Milano. Gli interessati devono visitare il portale web dedicato Prada Lavora con noi dove è disponibile l’elenco completo delle posizioni aperte nei negozi e negli uffici in Italia. Da qui è possibile consultare i dettagli sui posti vacanti e inoltrare una candidatura spontanea per le future opportunità di inserimento

– L’Apulia Film Commission con sede a Bari è un ente regionale che si occupa di promuovere e sostenere le produzioni audiovisive in Puglia. Recentemente ha aperto un avviso per il conferimento di incarichi di lavoro per diverse figure professionali, tra cui addetti alla segreteria, comunicazione, grafica, tecnici e amministrativi. Le posizioni aperte riguardano diverse aree, ognuna con specifiche responsabilità e requisiti. Area Cultura e Audiovisivo: Tecnico multimediale e operatore di cabina/proiezionista – Profilo junior; Addetto al supporto alla ideazione, organizzazione e gestione di eventi culturali – Profilo junior e senior. Area Amministrativa: Addetto all’assistenza amministrativo/finanziaria dei progetti – Profilo junior e senior; Addetto alle attività di segreteria di progetto – Profilo junior; Unità di controlli e verifiche Organismo Intermedio AFC – Profilo junior e senior. Area Comunicazione delle Attività Culturali: Addetto alla comunicazione/promozione di attività culturali e gestione social media – Profilo junior; Grafico di progetto – Profilo junior e senior. La domanda di partecipazione per i profili richiesti deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 30 settembre attraverso la sezione dedicata del portale AFC

BANDI E CONCORSI

– Il Concorso ASMEL 2025 è stato indetto dall’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali e prevede l’assunzione, a tempo determinato e indeterminato, di vari profili in tutta Italia. La selezione è aperta a diplomati, laureati e a coloro che hanno completato l’obbligo scolastico, a seconda del profilo scelto. Il Concorso ASMEL 2025 è una selezione pubblica a livello nazionale, finalizzata alla creazione di un elenco di idonei. Gli Enti locali italiani, come i Comuni, potranno attingere a questo elenco per effettuare assunzioni a tempo determinato o indeterminato, previa superamento della selezione. La selezione è rivolta a 37 profili professionali distinti, suddivisi in tre aree principali: Area degli Istruttori (ex Cat. C), Area degli Operatori esperti (ex Cat. B), Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (ex Cat. D). La selezione dei candidati avverrà attraverso una prova scritta che si svolgerà online. Questa consisterà in un quiz multidisciplinare composto da 60 quesiti. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 30 settembre attraverso questa sezione dedicata della piattaforma inPA dove troverete anche i relativi bandi

VALLO DI DIANO

– Per abitazione nel Vallo di Diano cercasi collaboratrice domestica. Mansioni principali: supporto nelle attività domestiche quotidiane, pulizie giornaliere della casa e gestione bucato e stiro. Richiesta serietà, precisione, discrezione e disponibilità per orario giornaliero. Inviare curriculum o per richiedere info alla ricercheselezionisa@gmail.com

– Famiglia di Sala Consilina cerca una tata affidabile e professionale in grado di prendersi cura dei propri bambini con la capacità di gestire la routine pomeridiana e serale (gioco, merenda e cena) dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 21.00. È richiesto che sia automunita. Per candidarsi inviare un messaggio WhatsApp o telefonare al numero 377/3632130

– Istituti Athena di Teggiano è alla ricerca di insegnanti qualificati per le seguenti classi di concorso: Matematica – A026, Inglese – A024, Informatica – A041, Meccanica – A042. Invia la tua messa a disposizione alla mail istitutiathena@gmail.com

– La DFL, azienda leader nel commercio all’ingrosso di ferramenta con sede a Sala Consilina, ricerca un addetto alle Risorse Umane. Ruolo e Responsabilità – selezione del personale, gestire l’intero processo di ricerca e selezione, dalla definizione delle esigenze aziendali alla scelta dei candidati più idonei, schede di ruolo, Mansionari e Procedure: redigere e aggiornare i mansionari per tutte le posizioni aziendali, garantendo chiarezza e coerenza con le esigenze organizzative, gestione operativa: Monitorare le abitudini quotidiane del personale, supportando la risoluzione di problematiche pratiche e operative, on boarding e formazione: Curare il processo di inserimento dei nuovi dipendenti e organizzare eventuali attività di formazione operativa, supporto al Management: Collaborare con i responsabili di area per assicurare che le risorse umane siano adeguatamente supportate e valorizzate, monitoraggio e feedback: Stabilire un sistema di monitoraggio per valutare le performance e il rispetto delle procedure aziendali, documentazione HR: Gestire la documentazione relativa a contratti, permessi e normative, assicurando la compliance aziendale, miglioramento dei processi: Proporre e implementare miglioramenti nei processi HR per aumentare efficienza e produttività. Requisiti: laurea in discipline economiche, giuridiche, psicologiche o simili, esperienza pregressa di almeno 1-2 anni in ruoli simili, preferibilmente in contesti strutturati, capacità di organizzazione e gestione delle priorità, ottime doti relazionali e capacità di risoluzione dei problemi, conoscenza dei principali strumenti di gestione HR e delle normative sul lavoro. Competenze Chiave: proattività e visione operativa, capacità di lavorare in team e di mediazione tra dipendenti e management, precisione nella gestione di documentazione e procedure, attitudine alla gestione delle priorità e al multitasking. E’ possibile candidarsi CLICCANDO QUI

– L’Arc Service srl, società di recupero crediti con sede a Padula, ricerca avvocati, anche alla prima esperienza, da inserire nel team legale per gestire le attività di recupero crediti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Inoltre ricerca la figura di funzionari recupero credito telefonico ambosessi, anche part time per la sede di Padula, residenti in zone limitrofe ed esattori domiciliari per la regione Campania. Si richiedono: conoscenza del pacchetto Office, capacità negoziali, comunicative e relazionali. Gli interessati possono inviare la propria candidatura a info.arcservicesrl@gmail.com o chiamare i numeri 0975.78348 / 340.3210909

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di personale in amministrazione. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, età massima 35 anni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite whatsapp al numero 347 5851431

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio CV a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– L’azienda di calcestruzzo Tracal, con sede ad Atena Lucana, cerca autisti di betoniere e ribaltabili da cantiere. Le figure sono richieste per la zona di Sicignano degli Alburni. Gli interessati possono rivolgersi al numero 0975/76456

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen, contratto di lavoro, ottima retribuzione. Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431

– Gli Istituti Paritari “Athena” di Teggiano comunicano l’apertura delle selezioni per l’inserimento di docenti nel proprio organico per l’anno scolastico 2025/2026. Le figure ricercate riguardano le seguenti classi di concorso: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Geografia, Meccanica, Informatica. Gli interessati possono inviare la propria Messa a Disposizione (MAD) all’indirizzo email istitutiathena@gmail.com. Si raccomanda di indicare nell’oggetto della mail la classe di concorso per la quale ci si propone. Gli Istituti Athena sono alla ricerca di docenti motivati e preparati, desiderosi di contribuire alla crescita formativa degli studenti in un ambiente scolastico dinamico e professionale. Per il nuovo anno scolastico gli Istituti Paritari Athena di Teggiano cercano una figura di assistente amministrativo. Requisiti minimi richiesti: diploma di scuola superiore, buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, ecc), ottime capacità organizzative e relazionali, precisione, puntualità e serietà, disponibilità immediata. Inviare le candidature a istitutiathena@gmail.com o telefonare allo 0975/030442 per informazioni

– La Spolzino Termosanitari, con sede operativa a Sassano, ricerca personale da inserire nel reparto logistico. La ricerca è rivolta a candidati appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679), all’indirizzo info@spolzino.it

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca autisti. Patente richiesta: C e CQC. È possibile inviare la propria proposta al seguente indirizzo: contabile.mansider@libero.it Info al numero 0975 70088

– La ditta Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Teggiano, ricerca operaio magazziniere da inserire nel personale. Per info è possibile contattare il numero 0975 70088

– Società di servizi per l’ingegneria e l’architettura, con sede nel Vallo di Diano, per ampliamento del proprio organico, cerca geometri neodiplomati preferibilmente residenti in zona Vallo di Diano. Inquadramento dopo breve periodo di formazione. Si richiede serietà, dinamicità, ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di problem solving. Disponibilità immediata e solo full time. Per candidarsi inviare il curriculum al seguente indirizzo mail tecnici2021@libero.it

– La DFL, azienda leader nel commercio all’ingrosso di ferramenta con sede a Sala Consilina, ricerca una figura precisa, organizzata e orientata al cliente per il ruolo di Addetto Ufficio Ordini. La risorsa si occuperà della gestione del ciclo degli ordini, dal ricevimento alla fatturazione finale, garantendo accuratezza e puntualità nelle attività. Responsabilità principali:

ricezione, registrazione e conferma degli ordini clienti, coordinamento con magazzino e produzione per la preparazione delle spedizioni, gestione delle comunicazioni con clienti, agenti e fornitori per aggiornamenti su ordini e consegne, emissione e controllo fatture attive e passive, registrazione dei documenti nel gestionale aziendale, archiviazione e aggiornamento documentazione amministrativa. Requisiti: diploma o laurea in ambito economico/amministrativo (o titolo equivalente), esperienza pregressa in ruoli simili, conoscenza base delle procedure di fatturazione e gestione ordini, buon utilizzo del pacchetto Office e di software gestionali, precisione, capacità organizzative e problem solving, attitudine al lavoro in team e ottime doti comunicative. Offriamo: inserimento in un contesto dinamico e in crescita, formazione iniziale su procedure interne e software gestionali, retribuzione commisurata all’esperienza. Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato, tempo determinato, tirocinio formativo/stage. Retribuzione: a partire da 20.000 euro all’anno. Benefit: Buoni pasto. Possibilità di pendolarismo/trasferimento: poter raggiungere agevolmente la sede lavorativa o avere intenzione di trasferirsi prima di iniziare il lavoro (obbligatorio). E’ possibile candidarsi CLICCANDO QUI

– Pagano spa, azienda di San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di una figura per la sede di Roma. In particolare si cerca un preventivista nel settore impiantistico. Figura Senior o Junior con diploma e/o Laurea tecnica. Per candidarsi inviare il curriculum a selezioni.hr@paspa.it

– Gruppo Casale con sede a Sala Consilina sta ampliando il suo organico. Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel nostro team di Back Office. Vuoi far parte di una realtà dinamica e collaborativa? Se possiedi: un’ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, competenze in ambito economico-amministrativo, spiccate capacità organizzative, inviaci il tuo curriculum, completo di foto, all’indirizzo selezioni@gruppocasale.it

– Addesso Living per la sede di Polla seleziona alcuni profili. ADDETTO/A ALLE VENDITE SHOWROOM CERAMICHE E ARREDO BAGNO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa, anche in settori affini; buona padronanza degli strumenti informatici (Office e software gestionali); ottime doti relazionali, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team; disponibilità al lavoro il sabato mattina. CARPENTIERE/MASTRO FERRAIO PER LA LAVORAZIONE FERRO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa in cantiere nell’assemblaggio di strutture in acciaio per cemento armato; buona capacità di lavorare in squadra; disponibilità a lavorare anche su turni. Invia la tua candidatura a job@addessoliving.it

– Supermercato del Vallo di Diano cerca varie figure da inserire in organico. Nello specifico è alla ricerca di uno/a scaffalista, un salumiere/una salumiera. Anche prima esperienza lavorativa. Si richiede disponibilità immediata. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo vallodidianosa@gmail.com

– Addesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di personale. L’azienda, nello specifico, ricerca un magazziniere con esperienza pregressa per la sua sede di Polla. Come requisito viene richiesto l’utilizzo del carrello elevatore. Inviare la candidatura a info@addessoliving.it

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it

– Addesso Living è alla ricerca di un autista di autocarro con gru per la sede di Salerno. Requisiti: possesso della patente C-E (requisito indispensabile); esperienza pregressa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo job@addessoliving.it

– L’azienda Pagano Spa, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di un elettricista. Mansioni e funzioni principali: installare impianti elettrici per abitazioni, edifici commerciali e industriali attenendosi al progetto; riparare impianti elettrici danneggiati o malfunzionanti; eseguire la manutenzione degli impianti elettrici per garantire il corretto funzionamento; risolvere i problemi elettrici e identificare eventuali pericoli per la sicurezza; collaborare con altri professionisti come idraulici e muratori per garantire la corretta installazione degli impianti; testare gli impianti elettrici installati o riparati; verificare e certificare che le installazioni siano conformi a tutti i requisiti di legge. Esperienza Lavorativa: esperienza minimo 2 anni. Età: dai 18 anni ai 60 anni. Titolo di studio: Diploma. Tipologia di patente richiesta per lo svolgimento della mansione: B. RAGIONE SOCIALE PAGANO SPA P-IVA – CODICE FISCALE 03579660659 Giorni lavorativi: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì Articolazione oraria settimanale: 40h FULL-TIME Descrizione sintetica azienda: Impiantistica infrastrutturale CCNL (è obbligatorio allegare copia del CCNL utilizzato in azienda) Metalmeccanico Industria Livello rispetto all’esperienza maturata – Qualifica elettricista, manovale all’assemblaggio elettrico Mansione elettricista. Retribuzione mensile: inquadramento contrattuale in base all’esperienza. Durata del contratto iniziale: 6 MESI / alla possibilità trasformazione t.i. Tipologia contrattuale: Tempo Determinato. LUOGO DI LAVORO: provincia di Salerno, (tratto ferroviario Battipaglia/Padula). COLLOQUIO DI LAVORO: in presenza presso la sede di San Pietro al Tanagro. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail selezioni.hr@paspa.it

– L’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, specializzata nei serramenti, seleziona giovani diplomati da inserire nel reparto commerciale. Gli interessati, anche senza esperienza, devono essere aperti alla formazione e a un lavoro di sviluppo e crescita professionale. Prevista continua formazione e supporto completo oltre che un’assunzione diretta. Inviare il curriculum a info@sidelsrl.it

– Gracocem SpA, azienda leader nel settore fornitura di materiale edilizio, ricerca un autista qualificato per unirsi al team con sede a Polla. Requisiti: patente di guida categoria CE + CQC, esperienza pregressa nella guida di autobetoniere o mezzi pesanti, conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada, affidabilità, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra, disponibilità a turni flessibili. Sede: contrada Sant’Antuono, SNC, 84035 Polla (SA). Invia il tuo curriculum a job@gracocem.com o contattaci allo 0975-574185. Visita il sito www.gracocem.com Unisciti a Gracocem SpA e costruisci il tuo futuro con noi!

– Adesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di un magazziniere esperto per la sua sede di Salerno. Le mansioni principali saranno: preparazione degli ordini; carico e scarico merci; consegne sul cantiere. Requisiti minimi richiesti: utilizzo del carrello elevatore. L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, non presenta limiti di età e si richiede disponibilità immediata. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it, allegando il curriculum vitae con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 193/03

– BENCA, realtà consolidata nel settore kitchen & living con sede a Padula, è alla ricerca di varie figure professionali. In particolare si cercano: un contabile con esperienza da inserire nel proprio team amministrativo. È richiesta una solida conoscenza della contabilità ordinaria e degli adempimenti fiscali. La familiarità con software gestionali sarà considerata un plus. Principali responsabilità: gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali; registrazione e controllo di fatture attive e passive; redazione di prima nota, riconciliazioni bancarie e scritture contabili; supporto nella predisposizione del bilancio e nei rapporti con il commercialista. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito contabile; ottima conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali; preferibile conoscenza di software gestionali contabili; precisione, riservatezza e capacità di lavorare in autonomia. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un magazziniere da inserire nel proprio team logistico. È richiesta una buona conoscenza delle dinamiche di magazzino e l’uso dei principali strumenti informatici per la gestione delle merci. Il possesso del patentino per il muletto costituirà titolo preferenziale. Principali responsabilità: gestione delle attività di carico e scarico merci; controllo qualità e quantità dei materiali in entrata e in uscita; organizzazione e sistemazione del magazzino secondo logiche funzionali; utilizzo di software gestionali per la movimentazione e tracciabilità della merce. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito logistico/magazzino; buona conoscenza degli strumenti informatici di base; preferibile possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore; precisione, affidabilità e attitudine al lavoro in team. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un aiuto falegname da inserire nel proprio team di produzione. La figura affiancherà i falegnami esperti nelle attività di lavorazione e montaggio, con possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda. Principali responsabilità: supporto nelle lavorazioni di falegnameria su misura; assistenza nel montaggio e nella rifinitura di arredi; collaborazione nella gestione del laboratorio e degli strumenti di lavoro; cura dell’ordine e della pulizia della postazione. Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa in ambito falegnameria o forte motivazione ad apprendere; buona manualità e dimestichezza con gli strumenti da banco; precisione, attenzione ai dettagli e spirito di squadra; flessibilità e disponibilità a lavorare su diversi progetti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un/una addetto/a al montaggio da inserire nel proprio team operativo. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio e del montaggio degli arredi presso i clienti, garantendo precisione, efficienza e attenzione ai dettagli. Principali responsabilità: assemblaggio e montaggio di mobili e complementi d’arredo; verifica della conformità dei pezzi prima del montaggio; interventi di regolazione e rifinitura in fase di installazione; collaborazione con il team tecnico e relazioni con il cliente finale. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel montaggio di arredi o in contesti analoghi; buona manualità e utilizzo degli strumenti di lavoro; precisione, affidabilità e orientamento alla qualità; disponibilità a trasferte giornaliere presso clienti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Per candidarsi CLICCARE QUI

– Sportissimo Bloisi, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, con sede a Padula Scalo, ricerca una figura da inserire in organico per le vendite online. È richiesta conoscenza dell’utilizzo di programmi del computer. Per informazioni recarsi in sede in Via Nazionale (vicino piazzale di Eurospin) o contattare il 377/5972014

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Tecno Agri, azienda operante nel settore della produzione di caldaie, è alla ricerca di una risorsa da inserire in organico. Nello specifico si ricerca un operaio addetto alla lavorazione del ferro da inserire nello stabilimento con sede a San Rufo. Per mandare la propria candidatura è possibile contattare Tecno Agri al numero 0975 73358 oppure inviando il proprio curriculum all’indirizzo mail comtecnoagri@tiscali.it

– La Concessionaria Cosilinauto con sede a Sala Consilina e Potenza è alla ricerca di varie figure da inserire in organico. Nello specifico si cercano meccanici e meccatronici. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 335/5387839

– Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è alla ricerca di una nuova figura. La risorsa si occuperà di: accoglienza clienti e segreteria, gestione pratiche per servizi di supporto alle imprese, politiche attive del lavoro, gestione servizi camerali, rilascio Spid e firme digitali, formazione e gestione pratiche apprendistato, gestione pratiche finanza agevolata, tenuta prima nota e contabilità. Ai candidati si richiede conoscenza del pacchetto Office, diploma di Ragioneria. Sono gradite la laurea in Economia e precedenti esperienze lavorative in gestione amministrativa. Per inviare la candidatura con Curriculum Vitae e C2 storico scrivere a garanziagiovani@impresealcentro.it

– Catena di distribuzione del Vallo di Diano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare, si ricerca una figura addetta al reparto pescheria e macelleria, anche senza esperienza in quanto è prevista la possibilità di fare formazione. Sono richieste dinamicità, massima serietà, costanza e voglia di apprendere, buona attitudine al contatto con il pubblico, disponibilità immediata, flessibilità oraria. Mansioni: vendita assistita al banco, operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti, osservando le procedure HACCP per la corretta pulizia e conservazione dei prodotti, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro, corretta esposizione e rifornimento dei prodotti. E’ possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email cercolavorogdo@gmail.com

– Il supermercato Market Morena Grazia con sede a Teggiano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare sono richieste figure da inserire part-time o full time nel reparto cucina e in salumeria. Si ricercano, inoltre, cassieri/e e uno scaffalista. Richiesta esperienza, anche minima. La candidatura è rivolta a persone di ambo i sessi. La propria candidatura può essere inviata all’indirizzo mail ricercarisorseumane.61@gmail.com

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.it

– Vuoi diventare un meccanico specializzato Audi e Volkswagen? La Concessionaria Imparato Service, con sede nella Zona Industriale di Polla, offre corsi di formazione da parte del gruppo Volkswagen al fine di diventare un responsabile tecnico certificato. Retribuzione e contratto garantiti. E’ possibile contattare la Concessionaria per avere tutte le informazioni al numero 347 5851431, anche tramite Whatsapp

– L’azienda Nola Ferramenta cerca commesso/a magazziniere appassionato alla vendita, alla gestione del magazzino e con forte orientamento alla soddisfazione del cliente. La figura è richiesta per la sede di Sala Consilina. Impiego full time/part time. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail info@nolaferramenta.it

– Gracocem è alla ricerca di un Responsabile Commerciale. Luogo di lavoro: Gracocem S.p.A. con sede a Padula, via Inselicata, 1. Stiamo cercando un Commerciale dinamico e strategico per entrare a far parte del nostro team. La figura selezionata avrà un ruolo chiave nell’organizzazione e gestione della rete di vendita e nella trattativa con i clienti, contribuendo in modo determinante alla crescita e al successo aziendale. Responsabilità principali: organizzare e gestire la rete di vendita: sviluppo, monitoraggio e supporto agli agenti di zona, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di vendita; gestire le trattative con i clienti: instaurare e mantenere rapporti professionali di fiducia, negoziare condizioni commerciali e supportare i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte; monitorare il mercato e analizzare i dati di vendita, identificando nuove opportunità di business e ottimizzando i processi commerciali; collaborare con altri reparti aziendali per garantire un servizio al cliente efficiente e tempestivo. Requisiti richiesti: esperienza comprovata nel ruolo commerciale, preferibilmente in il settore della edilizia e ferramenta; capacità organizzative e di leadership per coordinare e ottimizzare la rete di vendita; ottime competenze di negoziazione e comunicazione; orientamento ai risultati e spiccata capacità di problem-solving; disponibilità a trasferte per incontri con clienti e agenti; conoscenza delle principali tecniche di vendita e utilizzo di strumenti di CRM. Cosa offriamo: retribuzione competitiva e pacchetto bonus legato agli obiettivi; opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante; formazione continua per aggiornarsi sulle dinamiche di mercato. Come candidarsi: inviare il proprio curriculum vitae con lettera motivazionale a job@gracocem.com, specificando nell’oggetto Candidatura Commerciale – Rete Vendita e Clienti. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando allo 0975 574185

– Il negozio Sportissimo Bloisi, con sede in via Nazionale a Padula, è alla ricerca di una commessa. Per candidarsi è possibile contattare il numero 377 5970831. Maggiori informazioni verranno illustrate in negozio durante il colloquio

– L’azienda Lagalla Costruzioni di Padula è alla ricerca di figure professionali da inserire in organico. Nello specifico si cercano: Ingegneri o Geometri. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo risorseumane@lagallacostruzioni.it